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В Москве состоялась премьера фильма Александра Котта «Спитак»

Культура

Фильм выдвинут на премию «Оскар» от Армении

Москва, 24 ноября 2018, 02:19 — REGNUM  В Москве прошла премьера фильма Александра Котта «Спитак» о землетрясении в Армении 1988 года. Премьера проходила в зале приемов здания епархиального комплекса Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

На показе ленты присутствовали актеры, сыгравшие в фильме, а также режиссер Александр Котт. Он выступил с речью, в котором отметил уникальный опыт единения российской и армянской групп, принимавших участие в производстве картины. По его словам, над фильмом работали по сто человек с российской и армянской стороны.

Фильм «Спитак» рассказывает о первых трех днях после землетрясения 1988 года в армянском Ленинакане. По сюжету главный герой фильма, проживающий в Москве, переезжает в Армению после известий о землетрясении и начинает искать свой дом, однако обнаруживает, что он разрушен. Фильм выдвинут на премию «Оскар» от Армении в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

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