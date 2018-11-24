Евгений Миронов получил премию Стамбульского международного фестиваля

Москва, , 01:46 — REGNUM Народный артист РФ Евгений Миронов удостоился почетной премии XXII Стамбульского международного фестиваля искусств после окончания показа спектакля «Гамлет. Коллаж», в котором артист исполнил все роли.

Сообщается, что показ спектакля проходил в рамках проекта «Золотая маска в Стамбуле». После окончания спектакля и аплодисментов зрителей Миронову вручили Почетную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Ранее из русских деятелей театра этой награды удостаивался лишь режиссер Юрий Любимов.

Спектакль «Гамлет. Коллаж» был поставлен канадским режиссером Робером Лапажем. Премьера этого спектакля проходила в Москве в 2013 году.