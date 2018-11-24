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Евгений Миронов получил премию Стамбульского международного фестиваля

Культура

Он стал вторым русским театральным деятелем, получившим эту награду

Москва, 24 ноября 2018, 01:46 — REGNUM  Народный артист РФ Евгений Миронов удостоился почетной премии XXII Стамбульского международного фестиваля искусств после окончания показа спектакля «Гамлет. Коллаж», в котором артист исполнил все роли.

Сообщается, что показ спектакля проходил в рамках проекта «Золотая маска в Стамбуле». После окончания спектакля и аплодисментов зрителей Миронову вручили Почетную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Ранее из русских деятелей театра этой награды удостаивался лишь режиссер Юрий Любимов.

Спектакль «Гамлет. Коллаж» был поставлен канадским режиссером Робером Лапажем. Премьера этого спектакля проходила в Москве в 2013 году.

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