Суббота, 24 Ноября 2018 года
02:19:25 МСК

«Собибор» Хабенского выйдет в американском прокате

Культура

Дата выхода фильма в США пока не известна

Москва, 24 ноября 2018, 01:37 — REGNUM  Американская компания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат российского фильма «Собибор» в Северной Америке, сообщает журнал Variety.

Дата начала проката в США и Канаде пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Собибор» — первая режиссерская работа российского актера Константина Хабенского, также исполнившего главную роль в фильме.

Картина была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Однако глава Минкульта РФ Владимир Мединский уверен, что фильм не получит награду из-за «политической ситуации».

Читайте ранее в этом сюжете: Мединский: «Собибор» не получит Оскар из-за политики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить