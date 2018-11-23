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Италия отказалась везти работы Леонардо да Винчи на выставку в Лувр

Культура

Прежнее правительство страны обещало отправить в Лувр все работы Леонардо

Рим, 23 ноября 2018, 16:55 — REGNUM  Италия не будет отправлять работы Леонардо да Винчи в Лувр, где в 2019 году пройдет крупная выставка по случаю 500-летия со дня смерти художника, передает Affari Italiani в пятницу, 23 ноября.

Издание напоминает, что в 2017 году Франция попросила итальянские власти прислать на эту выставку все работы Леонардо, хранящиеся в Италии, и тогдашний министр культуры Дарио Франческини «необъяснимым образом» ответил согласием.

Нынешний заместитель министра Лючия Боргондзони заявила журналистам, что Леонардо был итальянским, а не французским художником, и его работы не будут отправлены в Лувр, Италия организует в год юбилея смерти да Винчи собственные крупные выставки.

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Культурная хроника
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