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Выставка «Michael Jackson: On The Wall» открылась в Париже

Культура

Американский певец оставил сильный отпечаток в современном искусстве

Париж, 23 ноября 2018, 15:12 — REGNUM  Американский певец Майкл Джексон стал источником вдохновения для современных художников. Как сообщает Euronews, выставка картин, изображающих Майкла Джексона, недавно открылась в Большом дворце, который известен как крупный культурный и выставочный центр в Париже.

«Помимо большого вклада в музыку, при жизни, а также после смерти в 2009 году, король поп-музыки Майкл Джексон оставил сильный отпечаток в современном искусстве, объединив несколько поколений художников», — передает издание.

Выставка «Michael Jackson: On The Wall» стартовала сегодня, 23 ноября, и продлится до 14 февраля 2019 года.

Напомним, родившийся в штате Индиана, в 1958 году, промышленном городке на Среднем Западе, Майкл Джексон стал первым афро-американским музыкантом, завоевавшим международную известность.

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Современное искусство
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