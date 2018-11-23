В Акмолинской области Казахстана планируют начать археологические раскопки

Астана, , 13:07 — REGNUM В 2019 году на территории Акмолинской области Казахстана начнутся археологические раскопки уникальных курганов, заявил заместитель акима (главы) области Марат Игалиев, сообщает 23 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель главы Акмолинской области прокомментировал статью президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи». Игалиев согласился с главой государства в вопросе причастности саков, гуннов и прототюркских этнических групп к этногенезу казахов.

Чиновник отметил, что именно на территории современного Казахстана впервые произошло одомашнивание лошади. Он также напомнил про культуру Ботай эпохи энеолита, которая была обнаружена в ходе раскопок.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Аккулинском районе Павлодарской области Казахстана сельский врач-стоматолог Дархан Калиев обнаружил на берегу Иртыша глиняный сосуд бронзового века.

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