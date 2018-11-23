Анонсирован выход дополнительного эпизода аниме «Люпен III»

Токио, , 12:24 — REGNUM В начале 2019 года (в течение зимного сезона) выйдет новая дополнительная серия популярного аниме-шоу «Люпен III». Об этом 22 ноября сообщили официальный сайт франшизы.

Снимает его режиссёр Джон Кэвэйго, который работал над выпуском «Люпен III: Операция по возврату сокровища» и мини сериалом Cyborg 009 VS Devilman. Сценарий написал Хиротака Маруфудзи («Кабанери железной крепости»). Производством занимается студия TMS Entertainment.

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Напомним, в основу аниме-франшизы «Люпен III» легла манга Кадзухико Като (Monkey Punch). Главными действующими лицами являются внук печально известного вора и грабителя Люпена и члены его команды. Вместе они проворачивают самые громкие ограбления века.

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