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Рэпер Баста представляет в Петербурге книгу «Приключения летучей мышки»

Культура

В сборник вошли сказки, рассказанные музыкантом своим дочерям на ночь

Рэпер Баста представляет в Петербурге книгу «Приключения летучей мышки»
Okras
Рэпер Баста на сцене

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 11:56 — REGNUM  23 ноября известный ростовский рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) в Доме книги в Санкт-Петербурге представит читателям свою первую книгу — детские сказки «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». По утверждениям музыканта в нее вошли истории, которые он рассказывал на ночь своим дочкам Маше и Василисе.

Кстати, для поддержки выхода книги команда Басты запустила онлайн-флешмоб под хештегом#БастаМояСемья. Всем желающим предлагалось снять небольшой ролик либо сделать фото в семейном кругу и рассказать о своей семье.

На следующий день, 24 ноября, сентиментальный рэп-музыкант выступит с большим концертом в Ледовом дворце в Петербурге.

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Культурная хроника
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