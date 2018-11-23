Рэпер Баста представляет в Петербурге книгу «Приключения летучей мышки»

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM 23 ноября известный ростовский рэпер и продюсер Баста (Василий Вакуленко) в Доме книги в Санкт-Петербурге представит читателям свою первую книгу — детские сказки «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». По утверждениям музыканта в нее вошли истории, которые он рассказывал на ночь своим дочкам Маше и Василисе.

Кстати, для поддержки выхода книги команда Басты запустила онлайн-флешмоб под хештегом#БастаМояСемья. Всем желающим предлагалось снять небольшой ролик либо сделать фото в семейном кругу и рассказать о своей семье.

На следующий день, 24 ноября, сентиментальный рэп-музыкант выступит с большим концертом в Ледовом дворце в Петербурге.