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Москва выделила Дагестану 608 млн рублей на закупку более 2,2 млн учебников

Культура

Средства выделены из резервного фонда правительства

Москва выделила Дагестану 608 млн рублей на закупку более 2,2 млн учебников
© ИА Красная Весна
Школьные учебники арифметики

Махачкала, 23 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Почти 608 млн рублей из резервного фонда выделило правительство России на обеспечение общеобразовательных школ Дагестана новыми учебниками. На эти деньги в 2018 году будет куплено более 2,2 млн экземпляров учебников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передаёт 23 ноября корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ещё в начале сентября 2018 года министерство образования и науки Дагестана заявило о том, что школы республики полностью не обеспечены учебными пособиями. Глава ведомства Уммупазиль Омарова отметила, что показатель обеспеченности на начало нового учебного года составлял лишь 58%.

На заседании правительства России 15 ноября Дмитрий Медведев сообщил о том, что Дагестану и Новгородской области на обеспечение детей бесплатными учебниками будет выделено более 660 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года около 50 млн рублей выделили дагестанские меценаты на покупку учебников по шести родным языкам республики и дагестанской литературе.

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