В Эрмитаже открывается выставка «Тонкие материи. Мода 1988–2018»

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM 23 ноября в Главном штабе Государственного Эрмитажа открывается для посещения выставка «Тонкие материи. Мода 1988−2018». Как отмечают организаторы экспозиции, на примерах 30 костюмов можно проследить путь мировой моды от классических тканей до ультрасовременных материалов. Каждый год представлен одним знаковым ансамблем от самых известных и дорогих брендов мира. Впервые истинные поклонники моды одновременно могут любоваться лучшими образцами эксклюзивной одежды от Givenchy, Loewe, Gucci, Paco Rabanne, Elie Saab, Rochas, Proenza Schouler, Lanvin, Miu Miu, Giorgio Armani, Brioni, Stella McCartney, Balmain, Versace, Oscar de la Renta, Luisa Beccaria, Moncler, Jill Sander, Alberta Ferretti, Prada, The Row, Larusmiani, Marni, Berluti, Fendi, Ermenegildo Zegna, Calvin Klein, Tierry Mugler.

В основу выставки легла коллекция костюмов, подаренных Эрмитажу владелицей фэшн-индустрии Babochka Хатулей Авсаджанашвили.