В сети появилась информация о сиквеле «Венома»

Лос-Анджелес, США, , 10:53 — REGNUM В сети появилась информация о двух новых фильмах Sony по вселенной Marvel, которые компания планирует выпустить на большие экраны в 2020 году. Об этом 22 ноября сообщил портал Just Jared.

Ожидается, что картиной, премьера которой запланирована на 2 октября 2020 года является сиквел «Венома», а 10 июля 2020 года на экраны кинотеатров может выйти фильм «Морбиус, живой вампир» (Morbius), который представляет собой спин-офф «Человека-паука», и в котором главную роль исполнит музыкант и актер Джаред Лето.

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Напомним, ранее Джаред Лето опубликовал на своей странице в Twitter видео, в котором он показал, как сбривает бороду. Музыкант дал понять, что таким образом он готовится к съемкам фильма про вампира Морбиуса.

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