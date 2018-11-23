Российский рэп-исполнитель Kukoyaka решил отойти от стеба

Москва, , 09:04 — REGNUM Российский рэпер Kukoyaka, являющийся участником группы «Хлеб», выпустил новою композицию «Sad Song» («Грустная песня»). Она была выложена 22 ноября на официальной странице музыканта в соцсети «Вконтакте».

На момент написания этой заметки публикация набрала уже более 595 тыс. просмотров и около 4,5 тыс. лайков. «Топ! Очень круто, что ты хоть немного отошел от стебного репа», — отметили в комментариях поклонники Kukoyaka.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало новый клип британской группы The 1975 на песню Sincerity Is Scary («Искренность страшна»). Видео создано с использованием интересной техники одного дубля, без дополнительного монтажа.

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