Netflix и Warner Bros. заключили мировое соглашение с «Сатанинским храмом»

Лос-Анджелес, США, , 08:41 — REGNUM Компании Netflix и Warner Bros. заключили мировое соглашение с организацией «Сатанинский храм» из США, которая хотела отсудить у них $50 млн. Соответствующее объявление опубликовал 22 ноября на своей странице его основатель Люсьен Гривз.

«Так заканчивается один из самых освещаемых процессов, касающихся авторских прав. Пресса теперь может перестать притворяться, что это уникально, важно или даже интересно», — написл Гривз, добавив, что его удивило то количество писем ненависти, которые его организация получила после публикации новостей об иске.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что «Сатанинский храм» подал иск в суд против Netflix и Warner Bros. Причиной стало то, что в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» компании показали конкретную статую Бафомета, которая была создана для «нетеистической религиозной организации» в 2013 году.

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