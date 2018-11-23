Минкульт Якутии при пользовании деньгами допустил нарушения на миллиард

Якутск, , 08:41 — REGNUM Министерство культуры и духовного развития Якутии, исполняя республиканскую госпрограмму «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012−2019 годы», допустило 860 нарушений почти на 1,1 млрд рублей. Нерациональное использование бюджетных средств ведомством было выявлено Счётной палатой республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Глубины не достигается»: в Якутии недовольны работой счётной палаты

В том числе нарушения на 52,2 млн рублей (617 случаев) квалифицированы надзорным ведомством как неустранимые, ещё на 8 млрд — как неэффективно использованные (17 случаев), а трата 11,8 млн рублей оценена как риски (14 случаев).

Информация о нарушениях доведена до профильных министерств, в минкульте организован финансовый контроль и аудит. По итогам проверки Счётной палаты республики оштрафованы директор компании «Сахафильм» Дмитрий Шадрин и его заместитель Зинаида Борисова, один на 20 тыс., другой — на 25 тыс. рублей. Административное наказание было назначено им за нецелевое использование бюджетных средств.

По информации ИА SakhaLife, кинокомпания с решением Счётной палаты не согласна и аргументирует свою позицию тем, что часть средств — 757 тыс. рублей, были направлены ею на оплату коммунальных услуг.

«Следовательно, нарушений бюджетного законодательства не имеется, так как данная сумма была использована на цели, соответствующие условиям получения указанных средств», — пояснили изданию в «Сахафильме».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Госсобрания высказывали претензии к работе Счётной палаты республики.

«Проверки проводятся в большом объёме, но при этом глубины не достигается, все выводы какие-то закруглённые. Никаких организационных выводов по вашим проверкам зачастую не производится. Последняя проверка дорожного фонда — при объёме 3 миллиарда 400 рублей объём нарушений 3 миллиарда 400 рублей. Выводов никаких. Как такое может быть? На профильном комитете надо рассмотреть вопрос работы счётной палаты. Мы не говорим про председателя — вопрос по доработке законов о счётной палате и по контрольному комитету республики», — был недоволен деятельностью надзорного ведомства Виктор Фёдоров.