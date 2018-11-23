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Известный художник вновь поменял костюмы у актёров киновселенной Marvel

Культура

На этот раз в его эксперименте поучаствовали Чедвик Боузман и Рэй Фишер

Лос-Анджелес, США, 23 ноября 2018, 08:18 — REGNUM  Известный фанат киновселенной Marvel выпустил новый забавный концепт-арт, на котором Чедвик Боузман изображен в образе Киборга, а Рэй Фишер — в костюме Черной Пантеры. Изображение было опубликовано 22 ноября на Twitter-странице BossLogic.

https://twitter.com/Bosslogic/status/1065653990560395264

Издание отмечает, что подобные изображение BossLogic создаёт уже не в первый раз, оно стало частью серии ElseBothworlds. Героями концепт-артов становятся персонажи не только Marvel, но и DC — поклонник меняет местами персонажей и актеров из разных киновселенных. Ранее он опубликовал подобное изображение с Флешем и Человеком-пауком.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что четвертую часть фильма «Мстители» киновселенной Marvel компания Disney выпустит раньше обычного —25 апреле 2019 года. Стоит отметить, что картина режиссёров Энтони и Джо Руссо до сих пор не имеет официального названия.

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