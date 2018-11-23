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Появился первый трейлер ремейка мультфильма «Король Лев»

Культура

В трейлере звучит музыка из мультфильма 1994 года

Лос-Анджелес, США, 23 ноября 2018, 05:17 — REGNUM  Компания Walt Disney опубликовала первый тизер-трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» на своем канале в YouTube.

В трейлере показан момент, когда звери спешат к подножью горы, чтобы посмотреть на рождения Симбы — наследника льва Муфасы. Львенка показывают животным под музыку из оригинального мультфильма — песню Circle of Life.

Сообщается, что режиссером нового мультфильма является Джон Фавро. Музыку к картине напишет автор саундтрека к оригинальной версии мультфильма Элтон Джон. Выход мультфильма назначен на лето 2019 года.

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Кинематограф
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