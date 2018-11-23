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Российский фильм о легендарном вратаре стал лауретом фестиваля в Милане

Культура

В номинации «Фильмы о футболе»

Москва, 23 ноября 2018, 01:22 — REGNUM  Документальный фильм о легендарном советском вратаре «Лев Яшин — номер один» завоевал награду на Международном кинофестивале спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильмы о футболе».

Фильм о Льве Яшине вышел в 2018 году, его премьера состоялась за день до начала Чемпионата мира по футболу — 2018. В номинации «фильмы о футболе» участвовало более 40 фильмов из разных стран.

Среди них фильмы об известных футболистах — Пеле, Марадоне, Месси, Роналду и других. Отмечается, что фильм также был высоко отмечен представителями FIFA.

Картину сняла режиссер Светлана Харчевина по сценарию Евгения Богатырева. В России фильм посмотрели уже около 15 миллионов зрителей.

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