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В Эрмитаже открылась выставка о моде последних 30 лет

Культура

Выставка проходит в Главном штабе Петербурга

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 00:55 — REGNUM  Выставка о мировой моде за последние 30 лет открылась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, на ней представлено 30 костюмов.

На выставке представлены как работы известных, так и молодых дизайнеров одежды. В экспозиции можно увидеть обувь танцора Рудольфа Нуреева или костюм художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

На выставку приехала британский модельер Стелла Маккартни, которая представит свои работы лично.

Выставка проходит в Главном штабе Петербурга. Жители и гости города смогут посетить выставку с 23 ноября.

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Художественные выставки
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