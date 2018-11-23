В Эрмитаже открылась выставка о моде последних 30 лет

Санкт-Петербург, , 00:55 — REGNUM Выставка о мировой моде за последние 30 лет открылась в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, на ней представлено 30 костюмов.

На выставке представлены как работы известных, так и молодых дизайнеров одежды. В экспозиции можно увидеть обувь танцора Рудольфа Нуреева или костюм художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

На выставку приехала британский модельер Стелла Маккартни, которая представит свои работы лично.

Выставка проходит в Главном штабе Петербурга. Жители и гости города смогут посетить выставку с 23 ноября.