В Москве пройдет выставка картин Фриды Кало и Диего Риверы

Москва, , 00:33 — REGNUM В столичном Манеже в декабре откроется выставка работ Фриды Кало и Диего Риверы, на которой будет представлено более 90 произведений художников, сообщил председатель культурно-исторического фонда «Связь времен» Владимир Воронченко.

Воронченко рассказал, что привезены будут не только самые знаменитые работы, но и не известные широкому зрителю картины, например полотно Диего Риверы «Славная победа».

На выставке будут представлены не только ранние работы Фриды Кало, но и «произведения периода расцвета ее таланта». На подготовку выставки у организаторов ушло два года, основу коллекции составят работы из мексиканского музея Долорес Ольмедо в Мехико.

Выставка начнет свою работу 21 декабря 2018 года и продлится три месяца.