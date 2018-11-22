В ДНР создадут два новых парка и три заповедные зоны

Донецк, , 18:46 — REGNUM Пять заповедников будут созданы в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявили в государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при главе республики, сообщает 22 ноября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, будут созданы ландшафтно-рекреационные парки «Ольховатский» и «Раздольненский», а также три заповедные зоны: балка Казенная в Амвросиевском районе и памятники природы местного значения «Панский сад» и «Староласлинская скала».

Отмечается, что в этих зонах будут проложены туристические маршруты.

Читайте также: В ДНР до 2021 года создадут морской курорт

Напомним, до 2021 года в ДНР в поселке Седово планируют создать центр туризма и отдыха. Поселок будет полностью реконструирован, будут построены автовокзал, отремонтированы дороги и так далее. Седово является единственным морским курортом ДНР.