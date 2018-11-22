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Пустыня и таинственные артефакты: новый комикс от российских авторов

Культура

Героем истории стал российский фотограф в 1908 году

Санкт-Петербург, 22 ноября 2018, 17:10 — REGNUM  Издательство «Белый единорог» представило комикс российских авторов под названием «От вторника до субботы». Графическая история выйдет в январе 2019 года, сообщается в официальной группе издательства ВКонтакте.

В качестве сценаристов над комиксом работали Дмитрий Елецкий и Ольга Рябченко, а в качестве художников Глеб Мельников и Дарья Малахова. Сюжет истории рассказывает о фотографе, который отправляется в опасное путешествие по заданию властей Российской империи. В погоне за мистическим артефактом герой отправляется в самаркандскую пустыню и становится участником многих приключений. Известно, что действие комикса происходит в 1908 году.

Напомним, что в начале ноября на специализированном сервисе Bookmate появился комикс писателя Ивана Шеду и художника Кости Миронов «У страха нет глаз», рассказывающий о провинциальном городе в эпицентре таинственных нападений. Также в октябре поступил в продажу графический роман Владислава Серова «Виват, «Полтава»!». Сюжет комикса повествует о мальчике по имени Фёдор, которому предстоит стать свидетелем первого спуска линейного корабля «Полтава».

Читайте ранее в этом сюжете: Человеческие страхи и выжженные глаза: новый комикс от российского автора

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