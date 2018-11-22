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«Была деревня Красуха»: в Пскове издали книгу о трагедии 1943 года

Культура

Документальную повесть о сожжённой деревне написали Игорь Лагунин и Валерий Яковлев

Псков, 22 ноября 2018, 16:30 — REGNUM  В Пскове вышла в свет документальная повесть «Была деревня Красуха» о событиях 27 ноября 1943 года, когда деревня Красуха вместе со всеми её жителями была полностью уничтожена фашистами с лица земли. Как сообщили ИА REGNUM в Псковском музее-заповеднике, авторами книги стали архитектор-реставратор Игорь Лагунин и литератор и историк Валерий Яковлев.

Документальная повесть написана по материалам переписки и воспоминаниям бывших жителей деревни Красухи, родственников, свидетелей и участников событий ноября 1943 года. По словам Валерия Яковлева, материалы собирались поисковым отрядом, созданным на базе седьмого класса Порховской школы № 2.

«Мы обошли все соседние от Красухи населённые пункты, через родственников и знакомых нашли адреса бывших жителей деревни и писали им письма с вопросами о жизни Красухи до войны. Всего было оправлено около 100 писем и получено порядка 70 ответов», — сообщил Яковлев.

Работа по сбору материала длилась два года.

«Сегодня красухинцев мы уже не найдём. Нам посчастливилось встречаться с ними, спрашивать о жизни деревни. Собранные материала хоть и малочисленные по объёму, но они подлинные и исходят от очевидцев», — отметил Игорь Лагунин.

Издание поступило во все библиотеки Псковской области.

Напомним, 27 ноября 1943 года между Порховом и Островом, близ Красухи, взрывом была уничтожена автомашина фашистского командования. Разозленные гитлеровские войска ворвались в деревню, согнали её жителей в сарай и подожгли его. Тех, кто пытался выбраться из огня, уничтожали. Погибли 280 безвинных детей, женщин, стариков. После Великой Отечественной войны деревню некому было восстанавливать. На месте Красухи в 1968 году был открыт памятник «Скорбящая псковитянка» на холме, на котором написано: «Трагической и мужественной Красухе от земляков».

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