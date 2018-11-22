Звезда «Игры престолов» рассталась с женихом из-за совместного проекта

Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Натали Дормер, известная поклонникам сериала «Игра престолов» по роли Маргери Тиррел, рассталась с режиссёром и сценаристом Энтони Бирном после 11 лет совместной жизни. Интервью с актрисой 21 ноября выпустил журнал New Statesman.

Актриса сообщила, что расставание произошло в то время, когда пара работала над картиной «Невидимка» (In Darkness). Дормер сказала, что она никому не советовала бы писать сценарий вместе со своей половиной. При этом она пояснила, что для неё это стало настоящей проблемой.

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Напомним, премьера фильма «Невидимка» прошла в России 5 июля 2018 года, Натали Дормер исполнила в нём роль слепой девушки-музыканта, которая стала невольным свидетелем убийства.

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