Турецкий режиссер снимет фильм о казахском хане

Астана, , 15:42 — REGNUM Министерство культуры и спорта Казахстана планирует снять художественный фильм о жизни казахского хана Касыма, заявил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Министр отметил, что для съемки фильма приглашен турецкий режиссер, который снял фильм «Эртугул». Имя режиссера министр не сообщил. Мухамедиулы уточнил, что сценарий к фильму турецкий режиссер написал совместно с казахстанскими специалистами.

Отметим, режиссерами турецкого фильма «Воскресший Эртугрул» являются Метин Гюней и Хакан Арслан.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарабев в своей статье «Семь граней великой степи» отметил необходимость запуска в производство специального цикла документально-постановочных фильмов об истории Казахстана.

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