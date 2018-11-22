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Древняя усадьба «подвинула» подход к Крымскому мосту

Культура

Строители перенесут участок трассы из-за старинной археологической находки

Симферополь, 22 ноября 2018, 15:35 — REGNUM  Ради сохранения древней боспорской усадьбы трассу у железнодорожного подхода к Крымскому мосту перенесут. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Это не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года», — отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Напомним, ранее археологи нашли древний усадебный комплекс из 40 помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., который мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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