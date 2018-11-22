Древняя усадьба «подвинула» подход к Крымскому мосту

Симферополь, , 15:35 — REGNUM Ради сохранения древней боспорской усадьбы трассу у железнодорожного подхода к Крымскому мосту перенесут. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Это не повлияет на срок сдачи 18-километрового подхода. Он заработает, как и планируется, одновременно с мостом, в декабре 2019 года», — отметил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Напомним, ранее археологи нашли древний усадебный комплекс из 40 помещений и девяти дворов, датируемый концом V — началом III века до н. э., который мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.