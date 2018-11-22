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Реестр памятников истории в Чувашии пополнят административные здания

Культура

Всего предлагается дополнительно включить десять объектов – общежития, церкви, жилые дома и административные здания

Чебоксары, 22 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  В Чувашии планируется расширить реестр объектов культурного наследия, включив в него ряд церквей, жилых домов и административные здания. Соответствующее предложение внесло минкультуры республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Предлагается включить десять объектов, выявленных в Чувашии, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Планируется, что они получат статус объектов культурного наследия регионального значения.

Речь идёт о трёх сельских церквях. Это Троицкая церковь (1893 год постройки) в селе Оринино и Троицкая церковь (1892 года постройки) в селе Большой Сундырь Моргаушского района, Казанская церковь (1906 год постройки) в селе Хормалы Ибресинского района.

Остальные объекты, которые могут получить статус памятника истории и культуры, расположены в Чебоксарах. Это административные здания и общежития: здания по улице Ленинградская, 33 (1950 год постройки) и здание по улице Карла Маркса, 36 (1956 год постройки), общежитие сельхозинститута по улице Карла Маркса, 27/21 (1952 год постройки) и общежитие электроаппаратного завода по проспекту Ленина, 4 (1954 год постройки). Также предложено включить в реестр два жилых дома — по улице К. Маркса, 33 и 35 (1939 и 1949 годов постройки).

Статус объекта культурного наследия регионального значения может получить «Каменное здание (купеческий склад)» (вторая половина XIX века)», который находится на улице Константина Иванова, 11.

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Защита культурного наследия
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