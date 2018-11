Британская группа The 1975 выпустила клип, снятый одним дублем

Лондон, , 14:17 — REGNUM Британский музыкальный коллектива The 1975 снял клип на песню Sincerity Is Scary («Искренность страшна»). Ролик был опубликован 22 ноября на YouTube-канале группы.

Видео снято в модной сегодня технике одного дубля, без дополнительного монтажа. Зрители могут видеть, как лидер The 1975 Мэтью Хили идет по улицам и встречает различных персонажей. Новый альбом под названием A Brief Inquiry into Online Relationships группа намерена выпустить 30 ноября 2018 года.

Напомним, The 1975 — это британская инди-рок-группа, в состав которой кроме Мэттью Хили входят Адам Ханн, Джордж Дэниэл и Росс Макдональд. Свой первый альбом коллектив записал в сентябре 2013 года, впоследствии он занимал первые места в чартах Великобритании.

