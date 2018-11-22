Четверг, 22 Ноября 2018 года
15:05:15 МСК

Британская группа The 1975 выпустила клип, снятый одним дублем

Культура

30 ноября 2018 года коллектив представит новый альбом

Лондон, 22 ноября 2018, 14:17 — REGNUM  Британский музыкальный коллектива The 1975 снял клип на песню Sincerity Is Scary («Искренность страшна»). Ролик был опубликован 22 ноября на YouTube-канале группы.

Видео снято в модной сегодня технике одного дубля, без дополнительного монтажа. Зрители могут видеть, как лидер The 1975 Мэтью Хили идет по улицам и встречает различных персонажей. Новый альбом под названием A Brief Inquiry into Online Relationships группа намерена выпустить 30 ноября 2018 года.

Читайте также: Певица Хелена Фишер вошла в десятку Forbes

Напомним, The 1975 — это британская инди-рок-группа, в состав которой кроме Мэттью Хили входят Адам Ханн, Джордж Дэниэл и Росс Макдональд. Свой первый альбом коллектив записал в сентябре 2013 года, впоследствии он занимал первые места в чартах Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Видео: Гвен Стефани и Блэйк Шелтон сняли рождественский музыкальный клип

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Музыка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить