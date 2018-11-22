В День Победы Disney покажет в России фильм о войне в Афганистане

Москва, , 13:52 — REGNUM Компания Disney 9 мая 2019 года покажет в российских кинотеатрах фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина. Об этом 22 ноября сообщили «Ведомости» со ссылкой на вице-президента компании по маркетингу Елену Бродскую.

Также сообщается, что четвертая часть фильма «Мстители» по киновселенной Marvel выйдет на большие экраны российских кинотеатров в апреле 2019 года. Отмечается, что время проката картины было выбрано не случайно, ранее глава Минкульта Владимир Мединский заявлял о том, что голливудские фильмы должны в период празднования Дня Победы уступать место в российском прокате отечественным картинам на соответствующую тематику.

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Напомним, фильм «Братство» расскажет о событиях, происходивших в 1988 году, во время окончания войны в Афганистане. Сценарий к нему написали Павел и Александр Лунгины. Главные роли в картине исполнят актеры Кирилл Пирогов («Брат 2», «Сестры», сериал «МакМафия»), Федор лавров («Бумажный солдат») и Ян Цапник («Гоголь. Страшная месть»).

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