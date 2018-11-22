В Москве наградили лауреатов телевизионной премии «Золотой луч»

Москва, , 13:25 — REGNUM В Москве прошло награждение лауреатов телевизионной премии Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) «Золотой луч». Ее уже в десятый раз были отмечены лучшие работы в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения. Все известные операторы и каналы боролись за победу в 19 номинациях. Председателем конкурсной комиссии по многолетней традиции был глава НАТ Эдуард Сагалаев.

Самым «отличившимся» концерном, как и ожидалось, оказалась «Национальная Медиа группы»: она стала лауреатами в семи номинациях. Телеканал VIP Premiere из пакета Viasat стал лучшим в «Кино»: за необыкновенно полное представление на экранах лучших американских фильмов и сериалов.

В самой же номинации «Сериалы» главным был признан телеканал Sony Sci-Fi. Среди других лауреатов стоит отметить Sony Channel (женский телеканал), круглосуточный телеканал «Известия» (информация и публицистика), Санкт-Петербургский телеканал «78» (лучший региональный) телеканал TLC (развлечения).

Телеканал «Живая Планета» назван «Лучшим познавательным телеканалом».