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В Москве наградили лауреатов телевизионной премии «Золотой луч»

Культура

Лучший «Спортивный телеканал» — «Матч Премьер»

Москва, 22 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  В Москве прошло награждение лауреатов телевизионной премии Национальной ассоциации телевещателей (НАТ) «Золотой луч». Ее уже в десятый раз были отмечены лучшие работы в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения. Все известные операторы и каналы боролись за победу в 19 номинациях. Председателем конкурсной комиссии по многолетней традиции был глава НАТ Эдуард Сагалаев.

Самым «отличившимся» концерном, как и ожидалось, оказалась «Национальная Медиа группы»: она стала лауреатами в семи номинациях. Телеканал VIP Premiere из пакета Viasat стал лучшим в «Кино»: за необыкновенно полное представление на экранах лучших американских фильмов и сериалов.

В самой же номинации «Сериалы» главным был признан телеканал Sony Sci-Fi. Среди других лауреатов стоит отметить Sony Channel (женский телеканал), круглосуточный телеканал «Известия» (информация и публицистика), Санкт-Петербургский телеканал «78» (лучший региональный) телеканал TLC (развлечения).

Телеканал «Живая Планета» назван «Лучшим познавательным телеканалом».

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Культурная хроника
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