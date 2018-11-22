В сети появилось описание к будущему фильму «Джокер» с Хоакином Фениксом

Лос-Анджелес, США, , 13:09 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть информацию о сюжете будущего фильма «Джокер», в котором роль известного суперзлодея исполнит Хоакин Феникс. Об этом 22 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Согласно представленному синопсису, новый фильм киновселенной DC получит самостоятельную историю, которая ранее никогда не была показана на киноэкране. Отмечается, что в рамках картины будет произведено серьёзное исследование персонажа, а также будет рассказана поучительная история.

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Напомним, снимает картину режиссёр Тодд Филипс, её премьера запланирована на 4 октября 2019 года. В фильме также снимутся такие актеры, как Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Марон и Бретт Каллен.

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