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В Оренбурге открывается Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Культура

22 ноября будет показан документальный фильм французского режиссера Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок»

Оренбург, 22 ноября 2018, 11:57 — REGNUM  22 ноября в Оренбургской областной филармонии открывается Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В первый вечер будет показан фильм французского режиссера Брюно Монсенжона «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок». Над этой картиной известный документалист работал около 30 лет: в нее вошли редкие выступления маэстро, архивные материалы, интервью с близкими людьми — дочерьми дочерьми музыканта Ольгой и Еленой Ростропович, Натальей Солженицыной, Геннадием Рождественским и другими. Режиссер представит свою ленту лично.

В программе фестиваля — опера Чайковского «Иоланта» в постановке Центра оперного пения Галины Вишневской, концерты ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета с участием известных пианистов и артистов.

Художественный руководитель фестиваля — Ольга Ростропович

Оренбург — родина матери и деда великого музыканта. Впервые он побывал в городе в 1941 году во время эвакуации. Позже неоднократно выступал в Оренбуржье с концертами.

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Культурная хроника
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