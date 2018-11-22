Стас Михайлов сыграет самого себя в фильме продюсера Тины Канделаки

Москва, , 11:55 — REGNUM Российский исполнитель Стас Михайлов снимется в фильме, над созданием которого будет работать продюсер Тина Канделаки. Об этом 21 ноября сообщили «Ведомости».

Отмечается, что Михайлову в новом кинопроекте уготована главная роль, при этом он будет играть самого себя. Съемки картины запланированы на лето 2020 года. Согласно заявлению Канделаки, фильм будет представлять собой комедию на тему праздника 8 марта.

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Напомним, в сентябре 2018 года концерты Стаса Михайлова были отменены в Грозном и Махачкале. Согласно заявлению менеджера исполнителя, это произошло по причине неисполнения организаторами своих обязательств.

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