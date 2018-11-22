На экраны выходит фильм Ивана Твердовского «Подбросы»

Москва, , 11:28 — REGNUM 22 ноября в российский прокат выходит фильм Ивана Твердовского —младшего «Подбросы». Лента повествует о судьбе молодого человека, больного анальгезией (не чувствуется боль). Героя, проведшего все годы в интернате, забирает домой мать и «пристраивает» в банду, занимающуюся автоподставами. В главных ролях — Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов.

Картина была создана в кинокооперации четырех стран — России, Франции, Ирландии и Литвы. Фильм уже удостоился первых призов — на кинофестивале «Кинотавр» были отмечены лучшая женская роль и операторская работа.

Ивану Твердовскому 29 лет. В 2011 году он в мастерской Алексея Учителя окончил ВГИК. Снял две полнометражные картины — «Класс коррекции» и «Зоология», которая в 2016 году получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков.