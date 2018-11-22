Создателей «детской» версии «Дедпула 2» уличили в плагиате

Лос-Анджелес, США, , 11:07 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel и Дэдпула выяснили, что стратегию по выпуску «детской» версии фильма «Дэдпул 2» Райану Рейнольдсу подсказал пользователь Twitter MVBramley за много месяцев до того, как проект был анонсирован. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

В декабре 2017 года MVBramley написал на одной из Twitter-страниц Рэйнольдса, что если компания Marvel задумает сделать версию «Дэдпула 2 «с рейтингом Pg-13, ей стоит взять на вооружение идею из фильма «Принцесса-невеста», главную роль в котором исполнил актер Фрэнк Сэвидж. Согласно предложению MVBramley, Дэдпул должен похитить настоящего Сэвиджа и читать ему историю «Дэдпула 2», подвергшуюся цензуре.

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Напомним, в США «детская» версия «Дэдпула 2» выйдет на экраны 12 декабря 2018 года. Фильм получил название «Once upon a Deadpool», которое можно перевести как «Однажды Дэдпул…».

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