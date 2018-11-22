В Москве отрывается масштабная выставка «Эстонское искусство 1918-2018»

Москва, , 10:54 — REGNUM 22 ноября в Новой Третьяковке на Крымском валу открывается масштабная выставка «Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918−2018». В проекте, организованном в рамках программы культурных мероприятий «Эстонская Республика — 100», принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Художественный музей Эстонии (Таллин) и ряд частных собраний. Выставка включает произведения, созданные в течение прошедшего столетия: наряду с работами мастеров советского периода в экспозиции демонстрируются живопись, графика, скульптура ярких представителей эстонского модернизма довоенного периода и работы эстонских художников XXI века.

Настоящая выставка — первый масштабный показ коллекции эстонского искусства Третьяковской галереи, которая является самой крупной в России.

После обретения Эстонией независимости в 1918—1920-х годах в культуре страны активизировалась художественная жизнь. Наиболее яркие работы эстонских авангардистов Арнольда Акберга, Пеэта Арена, Александера Кримса и Феликса Ранделя представлены в залах музея. Также можно познакомиться с произведениями участников знаменитой школы «Паллас» Эльмара Китса, Валериана Лойка, Рихарда Сагритса и Рихарда Уутмаа.

Из фондов Третьяковской галереи в экспозиции представлены произведения 1970−1980-х годов — пожалуй, одного из самых значительных и ярких периодов развития эстонского искусства. Это живописные полотна и графические листы таких авторов, как Малле Лейс, Рейн Таммик, Марью Мутсу, Велло Винн, Николай Кормашов, Юри Пальм, Айли и Тоомас Винт.

Новое поколение эстонского искусства на выставке представляют Анна Шкоденко, Эне-Лийс Семпер, Ану Пыдер, Марге Монко, Денеш Фаркаш.