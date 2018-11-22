Четверг, 22 Ноября 2018 года
11:49:15 МСК

В Москве отрывается масштабная выставка «Эстонское искусство 1918-2018»

Культура

Выставка будет работать в залах Новой Третьяковки до 27 января

Москва, 22 ноября 2018, 10:54 — REGNUM  22 ноября в Новой Третьяковке на Крымском валу открывается масштабная выставка «Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918−2018». В проекте, организованном в рамках программы культурных мероприятий «Эстонская Республика — 100», принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Художественный музей Эстонии (Таллин) и ряд частных собраний. Выставка включает произведения, созданные в течение прошедшего столетия: наряду с работами мастеров советского периода в экспозиции демонстрируются живопись, графика, скульптура ярких представителей эстонского модернизма довоенного периода и работы эстонских художников XXI века.

Настоящая выставка — первый масштабный показ коллекции эстонского искусства Третьяковской галереи, которая является самой крупной в России.

После обретения Эстонией независимости в 1918—1920-х годах в культуре страны активизировалась художественная жизнь. Наиболее яркие работы эстонских авангардистов Арнольда Акберга, Пеэта Арена, Александера Кримса и Феликса Ранделя представлены в залах музея. Также можно познакомиться с произведениями участников знаменитой школы «Паллас» Эльмара Китса, Валериана Лойка, Рихарда Сагритса и Рихарда Уутмаа.

Из фондов Третьяковской галереи в экспозиции представлены произведения 1970−1980-х годов — пожалуй, одного из самых значительных и ярких периодов развития эстонского искусства. Это живописные полотна и графические листы таких авторов, как Малле Лейс, Рейн Таммик, Марью Мутсу, Велло Винн, Николай Кормашов, Юри Пальм, Айли и Тоомас Винт.

Новое поколение эстонского искусства на выставке представляют Анна Шкоденко, Эне-Лийс Семпер, Ану Пыдер, Марге Монко, Денеш Фаркаш.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить