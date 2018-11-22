Русский бродяга в снегах Эквадора

Михаил Пустовой, , 10:48 — REGNUM

Эквадор — это не только страна, чьи бананы дозревают на прилавках магазинов, а старинные улочки в городах привлекают своей испанской архитектурой. В Эквадоре носят старомодные шляпы, трудно увидеть красивую женщину, дорогие поезда для туристов и дешевые автобусы для всех. И Эквадор — одно из немногих мест в мире, где человек может легко оказаться на головокружительной высоте в пять тысяч метров — в зоне кислородного голодания и вечной зимы. О чем, собственно, и рассказывает фильм-дневник известного русского путешественника Олега Приходько — «Эквадор на недельку».

Если у нас бродячие музыканты разной степени таланта и бездарности ищут заработка в электричках, то в Алауси немолодой гитарист устраивает концерт в автобусе. Алауси — это исторический городок в Андах, основанный конкистадорами и ныне испорченный граффити. Белых в нем сложно встретить, за исключением толп ленивых и шумных иностранцев, у которых похождения русского вызывают восторг. Приходько оказался в Эквадоре спонтанно. Ему стукнуло 30 лет, и вместо того, чтобы раз за разом слушать, как другие, песню «Сектора газа», он покидает Колумбию — грязную, жаркую и кокаиновую. Чтобы перешагнуть через экватор в единственной стране мира, названной в его честь. Экватора.

Автостоп в Эквадоре легкий — индейцы останавливаются даже в непроглядном тумане, хотя Приходько далеко не виртуоз в испанском языке, да и на первый взгляд «белый мистер». Но вот поезд не по карману русскому — 9-километровая экскурсия по горному серпантину на знаменитую скалу Нос Дьявола стоит 30 долларов. В небогатом Эквадоре так и не появилось железнодорожного сообщения, но научились зарабатывать на иностранцах. Впрочем, в отличие от гринго, Приходько только выигрывает, пройдясь на своих двоих: склоны немаленьких гор зеленеют, а их вершины клубятся в тумане, и в ущелье гремит река — «места красивые, жаль, что нет снежников».

Эквадор — это Южная Америка, но там, куда добрался голодный Приходько, чертовски холодно; душная сельва далеко отсюда, а высота уже превышает четыре километра. Национальный парк Эль Кахас очаровывает латиноамериканской тундрой: пожелтевшая трава неведомых видов, бесконечные блюдца озер, редкие рощи и пасущиеся ламы. Фантастическое зрелище! Но Приходько этого мало — он появляется с видеокамерой на заснеженных склонах вулкана Чимборасо. Отметка высотомера «5300 метров» его уже удовлетворяет, а одышка дает о себе знать. Из Эквадора Олег улетал домой в слезах: Анды ослепляют даже в пасмурный день. Впрочем, возможно, Приходько, еще вернется в Эквадор.

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