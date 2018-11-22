Статья Назарбаева вдохновила архивистов Казахстана

Астана, , 10:32 — REGNUM После выхода статьи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Семь граней великой степи» архивисты приступили к работе по сбору исторических документов, заявил директор Национального архива Казахстана Жангельди Махашов, сообщает 22 ноября агентство «Казинформ».

Махашов отметил, что статья президента очень вдохновила архивистов. В настоящее время перед работниками архивов поставлена задача — собрать все документы, связанные с казахской историей.

Директор Национального архива добавил, что с 2007 года Казахстан собрал более 5 тыс. документов. В ближайшее время планируется перевести все собранные документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября в статье «Семь граней великой степи» Нурсултан Назарбаев выступил с инициативой создания семилетней программы «Архив-2025», в которую должны войти фундаментальные исследования всех отечественных и зарубежных архивов об истории Казахстана.

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