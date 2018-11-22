В Москве проходит выставка «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова»

Москва, , 10:30 — REGNUM 22 ноября в главном здании Государственного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина в Москве состоится вернисаж выставки «От Мартироса Сарьяна до Владимира Мартиросова». Экспозиция является частью программы II Биеннале театрального искусства. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

На выставке представлено творчество армянских театральных художников XX—XXI веков. Эскизы декораций и костюмов, макеты спектаклей, афиши и программки спектаклей, в том числе афиши и программки Декады армянского искусства 1939 и 1956 годов, а также многочисленные фотографии «расскажут» о спектаклях, поставленных как во многих российских театрах, так и театрах Армении.

В экспозицию вошли произведения выдающихся представителей армянского искусства: Вазгена Суренянца, Георгия Якулова, Мартироса Сарьяна, Саркиса Арутчяна, Степана Тарьяна и Минаса Аветисяна. Среди современных мастеров музейщики выделяют Марину Азизян, Степана Зограбяна и Владимира Мартиросова.

Выставка продлится до 6 января 2019 года.