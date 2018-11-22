Райан Рейнольдс замучил Хью Джекмана вопросами о Дэдпуле и Росомахе

Лос-Анджелес, США, , 10:25 — REGNUM Хью Джекман в очередной раз обозначил своё нежелание вновь играть Росомаху в фильмах компании Marvel. В интервью журналистам он рассказал о своём общении с исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом. Об этом 21 ноября сообщил портал Screen Rant.

Джекман сообщил, что Рейнольдс поистине безжалостен к нему, он периодически терзает актера вопросами о возможном кроссовере, в котором главными героями будут Дэдпул и Росомаха. Как-то раз Джекман сказал ему, что, по его мнению, публика не очень хочет видеть такой фильм и выходом из ситуации могла бы стать эпизодическая роль, которую он сыграет в новом фильме про Дэдпула.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Райан Рейнольдс заявил: Хью Джекман может сняться в новой картине про приключения Дэдпула не в роли Росомахи, а в роли самого себя. Он отметил, что такая роль может быть эпизодической. Фанаты восприняли эти слова Рейнольдса как предложение.

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