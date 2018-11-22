В Москве открывается Международный конгресс «Всемирное наследие стран СНГ»

Москва, , 09:55 — REGNUM 22 ноября в Москве в Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева (Институт наследия) открывается III Международный конгресс «Всемирное наследие стран СНГ: вызовы, проблемы, решения». Известные ученые, историки, искусствоведы, реставраторы, священники, представители министерств и ведомств стран, входящих в Содружество Независимых Государств, обсудят актуальные проблемы сохранения объектов всемирного наследия. Сегодня выдающиеся памятники культуры остро нуждаются в защите. Их разрушение происходит в результате вооруженных конфликтов, катастроф природного и техногенного характера, и политизации отдельных вопросов, связанных с проблемными территориями, а также в связи с тематическим дисбалансом cписка Всемирного наследия и отсутствием во многих странах специального нормативно-правового регулирования в сфере Всемирного наследия.

На территории стран СНГ свыше 50-ти объектов Всемирного наследия, различных по типу и состоянию сохранности. Несмотря на ряд особенностей, государства-участники Содружества и эксперты сталкиваются со схожими трудностями при организации устойчивого и эффективного управления, сохранения, охраны и популяризации объектов Всемирного наследия.

В рамках конгресса пройдет пленарное заседание, панельные дискуссии, тематический семинар «Устойчивое управление объектами всемирного культурного наследия с религиозной составляющей» и круглый стол по подготовке трансграничных номинаций.

Международный конгресс «Всемирное наследие стран СНГ» — это ежегодное мероприятие Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, базовой организации государств-участников СНГ в области сохранения всемирного наследия. Цель конгресса — укрепление потенциала и обмен опытом для эффективной реализации Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.