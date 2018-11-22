Одинокие дети, сильные женщины, литературная слава и проблемы с интернетом

Москва, , 09:42 — REGNUM «Подбросы» (18+)

Все детдомовцы мечтают о том, что однажды придет мама и заберет их домой. У Дениса, героя фильма Ивана И. Твердовского, эта мечта сбылась. Вот только мама, которая когда-то подбросила его младенцем на руки государству, теперь как-то слишком неправдоподобно добра и нежна к нему. Причина простая — «любимый» сынок нужен маме-юристу для того, чтобы вместе с подельниками зарабатывать на его необычном физическом недостатке (или суперспособости, это как посмотреть) — Денис совершено не чувствует боли. А потому, ему ничего не стоит немножечко попасть под машину. Пусть «терпилы» расплачиваются, если не хотят сесть! Когда-то подброшенного ребенка теперь подбрасывают снова и снова…

«Жена» (18+)

Жена гения… Та, которая вдохновляет, поддерживает, создает уют, содержит в порядке дом и корреспонденцию, вовремя приносит чашечку кофе и терпит все капризы и вспышки дурного настроения. И вечно остается в тени. Но в фильме режиссера Бьёрна Рунге эта классическая схема внезапно ломается. Маститому писателю Джо Кастельману вот-вот вручат Нобелевскую премию по литературе. Он просто счастлив… вот только почему-то во время светских бесед «плавает» в сюжетах собственных книг. В конце концов самым внимательным становится ясно — славу Кастельмана от начала и до конца создала его жена. Как и все его бестселлеры… До какого предела можно отказываться от себя и своего дара ради того, кто не ценит твоей жертвы?

Фильм снят по одноименной книге Мэг Уолитцер.

«Вдовы» (18+)

Не сладко вдруг остаться вдовой… а если твой муж был убит при неудачном ограблении банка, то даже особого сочувствия от общества ждать не стоит. Четверо убитых грабителей. Четыре вдовы, которые объединяются вместе, чтобы поправить свои дела, разобраться с теми, кто подставил и погубил их мужей, и доказать всему миру, что они вовсе не «слабый пол». Как ни странно, фильм о сильных женщинах снял мужчина — Стив Маккуин.

«Апгрейд» (18+)

Только что прошумел по экранам «Веном», и вновь мы встречаем историю о человеке, вынужденном налаживать отношения с инородной сущностью в своем теле. В фильме Ли Уоннелла это не инопланетный симбионт, а новейший кибернетический имплант с искусственным интеллектом. На глазах Грэя, вполне обычного человека, отморозки убили его жену. Он все бы отдал, чтобы отомстить, но после той страшной ночи он полностью парализован. Экспериментальная операция позволит ему не только встать на ноги, но и пользоваться руками и ногами так эффективно, как ему никогда не снилось. Точнее, его руками и ногами пользуется кибернетический разум — но к обоюдному удовольствию. Заодно Грею теперь всегда есть с кем поговорить, пусть и мысленно…

«Быть Астрид Линдгрен» (16+)

Фильм режиссера Перниллы Фишер Кристенсен посвящен жизни любимой не только в Швеции, но и далеко за ее пределами детской писательницы, создательницы Карлсона и Пеппи Длинный Чулок. Фильм рассказывает о ранних годах Астрид, о том, через какие жизненные трудности пришлось ей пройти на пути к собственному счастливому материнству и книгам для детей всего мира.

«Мотылек» (16+)

Иногда, когда хуже быть уже не может, к человеку приходит Чудо. Но не всегда то, которого желаешь. Для сильно запутавшейся в жизни и опасно больной Леры чудом могло бы стать исцеление от болезни, но вместо этого она встречает на дороге маленькую девочку Катю, которая совсем одна идет к своей бабушке. Появление не по годам мудрого ребенка резко меняет жизнь не только Леры, но и других людей, которые наделали почти непоправимых ошибок и дошли до края. Но, как говорит Катя, «пока человек жив, он может все изменить…»

Фильм по сценарию Ивана Охлобыстина поставил режиссер Константин Худяков.

«Нация убийц» (18+)

Героини недоброй сатирической комедии Сэма Левинсона — очень современные и очень плохие девочки. Впрочем, как выясняется в результате хакерской атаки на личные странички сотен людей, они далеко не самые плохие в тихом городке Салеме. Когда благопристойный город сходит с ума, четырем закадычным подружкам приходится присоединиться к кровавому «веселью» — просто для того, чтобы не стать жертвами.

«Помешанный на времени» (16+)

Кто не мечтает вернуть все назад, когда жизнь идет наперекосяк? Но кто-то мечтает, а кто-то делает! Студент, которого бросила девушка, изобретает машину времени и вместе с лучшим другом отправляется в фантастическое путешествие в прошлое в поисках неуловимого счастья. Накосячил? Ничего, отмотай назад и все поправь. Но халява не бывает вечной. Устройство, умещавшееся в обычном хрупком смартфоне, сломалось, и прошлое стало недоступно. Теперь ошибки будет уже не так легко исправить…

Легкую молодежную комедию поставил режиссер Эндрю Боулер.

«Вечерняя школа» (16+)

Ученье — свет! Тедди, герой комедии Малькольма Д. Ли, пытался не верить в эту максиму, но у него не осталось выбора. Чтобы сделать хотя бы шажок по карьерной лестнице, нужно получить аттестат о среднем образовании, а потому — вперед, в вечернюю школу! Училки там работают такие, что могут вколотить знания в самую тупую башку. Иногда — в прямом смысле слова…

«Ральф против Интернета»

Продолжение мультика о Ральфе — наивном и добродушном «плохом парне» из старой видеоигры — сняли Фил Джонстон и Рич Мур. Счастье Ральфа и его подружки-гонщицы Ванилопы под угрозой — игровой автомат, в котором она жила, поломался, а хозяева зала не готовы тратиться на ремонт такой рухляди. Одна надежда — пробраться в интернет и самим купить в нем с доставкой нужную запчасть! Но друзья не знали, что путешествие в пестрый и безграничный мир интернета, полного возможностей и соблазнов, поставит их дружбу под удар…

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