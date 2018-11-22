Появилась информация о двух новых фильмах Sony по вселенной комиксов Marvel

Лос-Анджелес, США, , 07:45 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures в 2020 году намерена выпустить на большие экраны два фильма по киновселенной Marvel. Об этом 21 ноября сообщил портал The Wrap.

Оба фильма пока что не имеют названия, вторая картина отмечена в расписании как «Sony/Marvel сиквел без названия». Она выйдет на экраны 2 октября 2020 года. Другой фильм зрители увидят раньше — 10 июля 2020 года.

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Напомним, фильм Sony «Веном» с актером Томом Харди в главной роли вышел в кинотеатры 4 октября 2018 года. При бюджете $100 млн картина режиссёра Рубена Флейшера смогла собрать в мировом прокате более $779 млн.

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