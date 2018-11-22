Канал Hulu назвал дату выхода продолжения сериала «Человек будущего»

Нью-Йорк, США, , 07:35 — REGNUM Телеканал Hulu выпустил трейлер второго сезона сериала «Человек будущего» (Future Man) и назвал дату выхода в эфир первой серии продолжения. Ролик был опубликован 21 ноября на портале GeekTyrant.

Поклонники шоу Сета Рогена и Эвана Голдберга смогут увидеть первый эпизод второго сезона 11 января 2019 года. Главную роль в сериале по-прежнему будет играть Джош Хатчерсон («Голодные игры»).

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Напомним, в центре повествования «Человек будущего» находится человек по имени Джош Футтерман, который днём работает уборщиком, а ночью играет в видеоигры. Неожиданно он сталкивается с тем, что ему нужно спасать мир. Сериал выполнен в жанре комедийного боевика.

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