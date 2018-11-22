Пекинских учеников в обязательном порядке ознакомят с культурным наследием

Пекин, , 04:44 — REGNUM Правительственные власти Пекина планируют усилить защиту культурного наследия при помощи продвижения в местных сообщества, сообщает 21 ноября агентство Синьхуа.

Проект закона в настоящее время находится под рассмотрением. Он подразумевает стимулирование защиты культурного наследия внутри разного рода сообществ, о чем было заявлено в девятой сессии Постоянного комитета Пекинского собрания народных представителей 15-го созыва.

В Пекине также планируют включить нематериальное культурное наследие в систему образования. Так, теперь в учебную программу будет введены специальные уроки, где будут выступать различного рода эксперты в той или иной области. Они расскажут учащимся о культурных особенностях тех или иных национальных меньшинств в рамках специальных уроков.

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