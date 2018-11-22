Юрий Быков приступил к съемкам нового фильма

Москва, , 01:55 — REGNUM Российский режиссер Юрий Быков приступил к съемкам драмы «Сторож», сообщает портал Кинопоиск.

Сообщается, что съемки проходят в Рязанской области. В центре сюжета — история 40-летнего Влада, который не любит людей и работает сторожем в заброшенном санатории. Однако вскоре в его помещении появляется супружеская пара, которая скрывается от бывших друзей и коллег. Влад решает помочь попавшей в беду семейной паре.

Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Алла Юганова, Владислав Абашин и сам режиссер фильма Юрий Быков. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Министерства культуры России.