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Юрий Быков приступил к съемкам нового фильма

Культура

Фильм снимается в Рязанской области

Москва, 22 ноября 2018, 01:55 — REGNUM  Российский режиссер Юрий Быков приступил к съемкам драмы «Сторож», сообщает портал Кинопоиск.

Сообщается, что съемки проходят в Рязанской области. В центре сюжета — история 40-летнего Влада, который не любит людей и работает сторожем в заброшенном санатории. Однако вскоре в его помещении появляется супружеская пара, которая скрывается от бывших друзей и коллег. Влад решает помочь попавшей в беду семейной паре.

Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Алла Юганова, Владислав Абашин и сам режиссер фильма Юрий Быков. Отмечается, что фильм снимается при поддержке Министерства культуры России.

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