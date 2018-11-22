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Эрмитаж покажет детскую оперу о приключении музейных котов

Культура

Премьера спектакля состоится 16 декабря

Санкт-Петербург, 22 ноября 2018, 01:17 — REGNUM  На сцене Эрмитажного театра состоится премьера детской оперы о приключениях эрмитажных котов 16 декабря, сообщает пресс-служба котокафе «Республика кошек», которое является одним из организаторов мероприятия.

В основе сюжета оперы будет лежать история о бездомном котенке, который попадает на работу «стражем-хранителем Эрмитажной коллекции древнего искусства», однако в первую ночь его работы из коллекции пропадает ценный экспонат. Спектакль будет называться «Дворцовые стражи» и будет реализован в жанре «опера в картинках». Также посетителей познакомят с историями о котах в Эрмитаже.

Премьера спектакля состоится 16 декабря. Также пройдут показы в дни новогодних каникул — 3 и 5 января.

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