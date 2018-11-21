Ростовские власти наделили охранным статусом объекты культурного наследия

Ростов-на-Дону, , 23:18 — REGNUM В Ростовской области два объекта культурного наследия получили охранный статус. Как уточнили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 21 ноября, охраняемыми стали два здания, расположенные в Новочеркасске и Азове.

Постановление, согласно которому бережно следует относиться к прилегающей территории здания Первой азовской электростанции и Новочеркасского духовного училища, ростовские чиновники приняли на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Отмечается, что в границах территории охранной зоны объекта категорически нельзя возводить капитальные здания и сооружения, автомобильные дороги, развязки и другие инженерные сооружения. Наряду с этим запрещается устанавливать вышки сотовой связи, базовых станций.