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Ростовские власти наделили охранным статусом объекты культурного наследия

Культура

Охранный статус получили два здания, расположенные в Новочеркасске и Азове

Ростов-на-Дону, 21 ноября 2018, 23:18 — REGNUM  В Ростовской области два объекта культурного наследия получили охранный статус. Как уточнили ИА REGNUM в управлении по информационной политике региона 21 ноября, охраняемыми стали два здания, расположенные в Новочеркасске и Азове.

Постановление, согласно которому бережно следует относиться к прилегающей территории здания Первой азовской электростанции и Новочеркасского духовного училища, ростовские чиновники приняли на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Отмечается, что в границах территории охранной зоны объекта категорически нельзя возводить капитальные здания и сооружения, автомобильные дороги, развязки и другие инженерные сооружения. Наряду с этим запрещается устанавливать вышки сотовой связи, базовых станций.

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Защита культурного наследия
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