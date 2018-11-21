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Театр «Русский балет» представил балет «Щелкунчик» в Парагвае

Культура

В столице Парагвая Асунсьоне российская труппа представила балет «Щелкунчик»

Асунсьон, 21 ноября 2018, 19:35 — REGNUM  В Большом Театре при Центральном банке Парагвая в Асунсьоне выступила труппа Московского театра «Русский балет». Парагвайский публике был показан балет Чайкрвского «Щелкунчик» в классической постановке Мариуса Петипа. Об этом сообщает кубинское агентство «Пренса Латина». В главных партиях были заняты Александр Сульдин и Ярослава Живолуп. Художественный руководитель труппы — Татьяна Пантелеева.

Коллектив театра уже побывал на гастролях в США, Китае, Австралии, Мексике, Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах и Польше.

Труппа «Русского балета» выступает в Парагвае уже во второй раз. Первое знакомство танцоров с этой страной состоялось в апреле. Тогда они представили парагвайскому зрителю балет «Лебединое озеро».

Выступление прошло в рамках гастрольного тура по странам Южной Америки.

Также известно, что спектакль был организован агентством Garzia Group при поддержке посольства России в Парагвае.

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Зарубежная хроника
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