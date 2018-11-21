Калуга, , 16:57 — REGNUM Калужский городской музей боевой славы отметил 55-летие. Как сообщили 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в настоящее время музей, созданный в 1963 году по предложению ветерана Великой Отечественной войны, военного комиссара Калуги Михаила Янкелевича, входит в структуру отдела патриотического воспитания городского досугового центра.

В 1989 году Министерством культуры РСФСР музею был присвоен статус «народного». В экспозиции музея представлено множество уникальных экспонатов: личные вещи погибших солдат, предметы быта ветеранов, которые они лично передали музею, образцы оружия и снаряжения времён Великой Отечественной войны. Также в музее находится много личных предметов бойцов из частей, освобождавших Калугу от оккупации.

С 55-летием музея сотрудников отдела патриотического воспитания поздравил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Он отметил, что калужане высоко оценили заслуги создателя музея Михаила Янкелевича: в 2015 году решением Городской думы его имя было занесено в Книгу почёта Калуги.

Также глава городского самоуправления выразил благодарность сотрудникам музея за огромный вклад в дело сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Молодёжи очень важно помнить, какой ценой досталась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне, сколько жизней было отдано за нашу свободу и мирную жизнь, — подчеркнул Александр Иванов, — ваша работа очень важна для Калуги и калужан, сохранить память о годах тяжелейших испытаний и людях, отстоявших свободу и независимость нашей Родины — важнейшая задача всего общества».