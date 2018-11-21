«Цыпленок Цыпа» возглавил топ-5 худших мультфильмов Disney

Лос-Анджелес, США, , 15:48 — REGNUM Эксперты составили рейтинг мультфильмов компании Disney, в котором картина «Цыпленок Цыпа» (Chicken Little) режиссёра Марка Диндала заняла последнее, 57 место. Список был опубликован 20 ноября на сайте издания.

В пятерке «худших» мультфильмов Disney также оказались «Лис и пёс» (1981), «Не бей копытом» (2004), «Динозавр» (2000) и «Вольт» (2008). Что касается пятёрки лучших, то в неё вошли ленты «Пиннокио» (1940), «Спящая красавица» (1959), «Фантазия» (1940), «Бэмби» (1942) и «Красавица и чудовище» (1991).

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Напомним, при бюджете $150 млн «Цыпленок Цыпа» собрал в США около $135 млн, в этой стране её посмотрели более 21 млн зрителей. Сумма общемировых сборов картины составила около $314 млн.

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